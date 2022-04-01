Kaçak makaron ve tütün ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kaçak makaron ve tütün ele geçirildi

01.04.2022 11:19
Kaçak makaron ve tütün ele geçirildi

Afyonkarahisar'da polis yaptığı operasyonda 6 bin 200 adet doldurulmuş makaron ile tütün ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da polis yaptığı operasyonda 6 bin 200 adet doldurulmuş makaron ile tütün ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından kent merkezinde yapıldı. Operasyonda gümrük kaçağı tütün mamulü satışı yaptığı yönünde bilgiler alan ekipler kent merkezinde 2 iş yerine baskın düzenledi. Baskında 6 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 13,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilken M.B. ve M.I. hakkında ise işlem yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Son dakika! Polis uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine gittiği adreste 3 kişiyi gözaltına aldı Son dakika! Polis uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine gittiği adreste 3 kişiyi gözaltına aldı GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 5 GÖZALTI GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 5 GÖZALTI

Kaçakçılık, Karahisar, Polis, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak makaron ve tütün ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:11 İngiltere'den Adana'ya gelen çöpler tepkiye neden olmuştu! Bakanlık: Tehlike sınırında değil!
11:09 Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz?
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 11:40:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kaçak makaron ve tütün ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement