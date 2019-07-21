Son Dakika Haberleri: Kaçak mangal kömürü imalathaneleri çevreyi kirletiyor
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Kaçak mangal kömürü imalathaneleri çevreyi kirletiyor

1 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'da yaşayan her vatandaşın sağlıklı, temiz bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu bilinciyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaçak mangal kömürü imalathaneleri çevreyi kirletiyor, System.String[]
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'da yaşayan her vatandaşın sağlıklı, temiz bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu bilinciyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Vali Demirtaş başkanlığında yapılan toplantıda kaçak mangal kömürü imalatında bulunan işletmelerin durumu değerlendirildi.

Toplantıya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Metin ve ilgili diğer yetkililer katıldı.

Vali Demirtaş, toplantıda yaptığı değerlendirmede hava kirliliğine dikkat çekti. Kömür üretimi sırasında ortaya çıkan zararlı maddelerin insan sağlığını ve çevreyi tehdit ettiğini belirten Vali Demirtaş, çevrenin korunması amacı ile yapılan çalışmaların ortak gayesinin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak olduğunu dile getirdi ve Adana'da yaşayan her vatandaşın sağlıklı, temiz bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu bilinciyle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Hava kirliliği açısından büyük bir tehlike arz eden kaçak mangal kömürünün imalatında bulunan işletmelerle ilgili yapılacak çalışmaların detaylıca ele alındığı toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - ADANA
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Mahmut Demirtaş, Hasan Metin, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:31 Kaynak: İHA
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