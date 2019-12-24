Kaçak marinalara 'Boşaltın' talimatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaçak marinalara 'Boşaltın' talimatı - Son Dakika

Kaçak marinalara 'Boşaltın' talimatı

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi Çamtaş mevkiinde bulunan ve bir şirket tarafından işletilen 'Tekne İmal ve Çekek Yeri'nin tüm sözleşmelerinin bittiği halde 'Marina' şeklinde kaçak olarak işletilmeye devam ettiğini belirleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla Valiliğine yazı...

Kaçak marinalara 'Boşaltın' talimatı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi Çamtaş mevkiinde bulunan ve bir şirket tarafından işletilen 'Tekne İmal ve Çekek Yeri'nin tüm sözleşmelerinin bittiği halde 'Marina' şeklinde kaçak olarak işletilmeye devam ettiğini belirleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla Valiliğine yazı göndererek, yerin bir anca önce boşaltılmasını istedi.


Turizm bölgelerinde sıkı takiplere başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adım adım inceleme yapmaya devam ediyor. 2018 yılından bu yana kaçak yapıların yanı sıra sahillerde de sıkı denetimler yapan bakanlık, tespit ettiği yerler hakkında valiliklere yazılar gönderiyor.


Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi Çamtaş mevkiinde bulunan ve Tekne İmal ve Çekek Yeri olarak imar planında geçen bölgeyi incelemeye alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Anadolu Göcek Marina Turizm Yatırımları AŞ ile yapılan sözleşmelerin 2014 yılında sona erdiğini tespit etti. Ayrıca Fethiye Belediyesine ait iki ayrı yeri de kiralayan şirketin kira sözleşmelerinin 2018 yılında sona ermesi nedeniyle, tahliye konusunda Muğla Valiliğine yazı yazıldı. 2018 yılında yazılan yazının halen yerine getirilmediği öğrenilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın önümüzdeki süreçte bu tür yerlerin tespitini yapacağı ve tahliyelerinin sağlanacağı öğrenildi.


Marina şeklinde işletilen bölgede işgalci durumunda bulunan şirketin ayrıca imar planında park ve yol olarak gösterilen yerleri amaç dışı kullandığı ve vatandaşların yürüyüş alanlarını kapattığı iddia edildi. - MUĞLA

Fethiye, Marina, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:14 Kaynak: İHA
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