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Kaçak mezardan bez parçası çıktı

28 dakika önce

Kaçak mezardan bez parçası çıktı Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda mezar şeklinde kazılan çukurdan iki adet bez parçası çıktıADANA - Adana'da mezarlığın içerisine kazılan çukurda ceset olabileceği düşünülünce, polis harekete geçti.

Kaçak mezardan bez parçası çıktı
Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda mezar şeklinde kazılan çukurdan iki adet bez parçası çıktı
ADANA - Adana'da mezarlığın içerisine kazılan çukurda ceset olabileceği düşünülünce, polis harekete geçti. Olay yerine gelen savcının talimatıyla açılan mezardan iki adet bez parçası çıktı.
Olay, merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının kabrini ziyaret için mezarlığa gelen bir vatandaş, mezarların arasında kazılmış bir yer görünce durumu mezarlık personeline bildirdi. Mezarlık personeli izinsiz defin yapıldığını düşünerek polise ihbarda bulundu.
Ceset gömüldüğü düşüncesiyle olay yerine cinayet ekibi sevk edildi. Savcının talimatıyla açılan mezardan iki adet bez parçası çıktı. Kazılan mezar kapatıldı.
Kaçak mezardan bez parçası çıktı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:29 Kaynak: İHA
Polis, 3. Sayfa
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