Son Dakika Haberleri: Kaçak mezardan boş kundak çıktı
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Kaçak mezardan boş kundak çıktı

1 saat önce

ADANA'da izinsiz kazılan mezarın içinden kundak şekli verilmiş bez parçaları çıktı.

Kaçak mezardan boş kundak çıktı, System.String[]
ADANA'da izinsiz kazılan mezarın içinden kundak şekli verilmiş bez parçaları çıktı.
Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda kabirlerin yanındaki boş bir alana kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından küçük bir mezar yeri yapıldığını ve baş kısmına da tahtadan mezar taşı konulduğunu gören yetkililer, durumu polise haber verdi. Mezarlığa gelen polis ekipleri, bebek mezarını andıran küçüklükteki alanın etrafını şeritle kapattı. Cumhuriyet savcısının olay yerine gelmesi üzerine mezar yeri görevliler tarafından kazıldı. Kazılan mezardan bebek kundağı şeklinde sarılmış bez çıktı. İçerisinde cenin olabileceği düşünülen bezi açan görevliler bezin boş olduğunu saptadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bezin büyü amaçlı konulmuş olabileceği öğrenildi.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:39 Kaynak: DHA
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