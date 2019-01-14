Son Dakika Haberleri: Kaçak Militan 40 Yıl Sonra İtalya'ya Getirildi

Kaçak Militan 40 Yıl Sonra İtalya'ya Getirildi

1 saat önce

İtalya'da dört cinayetten ömür boyu hapse mahkum edilen eski komünist militan Cesare Battisti, Bolivya'dan İtalya'ya getirildi.

Kaçak Militan 40 Yıl Sonra İtalya'ya Getirildi, System.String[]
İtalya'da dört cinayetten ömür boyu hapse mahkum edilen eski komünist militan Cesare Battisti, Bolivya'dan İtalya'ya getirildi.

İtalya'nın eski komünist gerillası Cesare Battisti, İtalyan hapishanesinden kaçtıktan yaklaşık 40 yıl sonra saklandığı Bolivya'da yakalanarak İtalya'ya getirildi. Şimdi 64 yaşında olan Battisti, iki polis memuru, bir mücevher dükkanı sahibi ve bir kasap olmak üzere dört cinayete karıştığı için ömür boyu hapse mahkum edildi. 1970'lerde "Komünizm İçin Silahlı Proleteryalılar" örgütü üyesi olarak görev yaptı. - ROMA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:43 Kaynak: İHA

Bolivya, İtalya, 3. Sayfa
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