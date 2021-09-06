Kaçak mobilya imalathanesi JÖH nezaretinde belediye ekiplerince yıkıldı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaçak yapılan mobilya imalathanesi belediye ekiplerince yıkıldı. Jandarma özel harekat ekipleri yıkımda güvenlik tedbiri aldı.

Şipali yolu üzerinde kaçak yapılan mobilya imalathanesinin belediye ekiplerince kaçak yapıldığı tespit edildi. Daha önce işletme sahipleri direndiği için yıkım ertelenmişti. Bunun üzerine, 5 gün sonra, İnegöl Jandarma Komutanlığı ve Bursa Jandarma Komutanlığı özel harekat ekipleri nezaretinde belediye ekipleri yıkım alanına gidildi. Yine direnen işletme sahipleri, jandarma ekiplerince uzaklaştırıldı. Yıkımdan önce ise imalathane içerisindeki 200 adet küçükbaş hayvan çıkarıldı. Ardından Fen İşleri makineleri tarafından imalathane yıkıldı. - BURSA