Kaçak moloz döken şirkete 265 bin 467 liralık ceza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak moloz döken şirkete 265 bin 467 liralık ceza - Son Dakika

Kaçak moloz döken şirkete 265 bin 467 liralık ceza

6 saat önce

Bursa'da boş araziye kaçak hafriyat döken kamyon sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kaçak moloz döken şirkete 265 bin 467 liralık ceza, System.String[]

Bursa'da boş araziye kaçak hafriyat döken kamyon sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan araştırmada aynı bölgeye ikinci kez moloz döken özel şirkete 265 bin 467 lira para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, korona virüs sebebiyle vatandaşların evde olmasını fırsat bilen özel bir hafriyat firması, molozları kaçak olarak boş araziye dökmek için harekete geçti. Herkesin evde olduğu saatte görevinin başında olan jandarma ekipleri, Osmangazi ilçesi Nilüferköy Mahallesi'nde daha önceden kaçak moloz dökümü sebebiyle takibe alınan bölgeye tekrar döküm yapmak için gelen özel bir hafriyat şirketine ait kamyonu moloz dökümü yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Kamyonun ait olduğu özel hafriyat şirketine Büyükşehir Belediyesi Çevre Denetleme Şube ekiplerince 265 bin 467 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi. - BURSA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:00 Kaynak: İHA

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