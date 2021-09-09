Üye Girişi
Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı - Son Dakika

Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı

09.09.2021 00:33

Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı Van'ın Gevaş ilçesinde kaçak mülteci taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde kaçak mülteci taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, Gevaş- Bitlis karayolu üzerinde bulunan Dokuzağaç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Van'dan Bitlis istikametine seyir halinde olan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kasında minibüste bulunan 40 düzensiz göçmenden 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, polis, 112 Acil Servis, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarmak Ekibi ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı'na bağlı Gevaş İlçe Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken yaralılar, ekipler tarafından yola çıkarılarak ambulanslar Van'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı
Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı
Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı
Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı
Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı
Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı
Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı

Mülteci, Minibüs, Gevaş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Miss Turkey 2021'e Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor 00:51 Miss Turkey 2021'e Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Aralarında ağrı kesici ve merhemlerin bulunduğu 52 ilaç geri ödeme listesinden çıkarıldı 00:22 Aralarında ağrı kesici ve merhemlerin bulunduğu 52 ilaç geri ödeme listesinden çıkarıldı Ozan Tufan'ın Watford taraftarlarına İngilizce mesajı sosyal medyayı ikiye böldü 23:52 Ozan Tufan'ın Watford taraftarlarına İngilizce mesajı sosyal medyayı ikiye böldü
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan aşı açıklaması: 3. dozlar 5-6 ay sonra yapılmalı 21:36 Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan aşı açıklaması: 3. dozlar 5-6 ay sonra yapılmalı Meteoroloji'den Perşembe için şiddetli sağanak uyarısı! Onlarca şehrimizi etkileyecek 20:58 Meteoroloji'den Perşembe için şiddetli sağanak uyarısı! Onlarca şehrimizi etkileyecek Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü 20:14 Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının bacakları ve kolu kesildi 19:52 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının bacakları ve kolu kesildi Area Başkanı Murat Karan paylaştı! CHP, girdiği iki tartışma sonucu anketlerde zirve yaptı 19:34 Area Başkanı Murat Karan paylaştı! CHP, girdiği iki tartışma sonucu anketlerde zirve yaptı

Son Dakika Haberleri
18:59 Şiddet mağduru anne ve kadından ilginç eylem! Ekmek bıçaklarını boğazına dayayarak isyan ettiler
18:32 Ali Koç, Sinan Gümüş hakkında söylediğini yaptı! Gönderilmedi, Dereağzı'nda tek başına çalışıyor
18:13 Başakşehir'den bomba transfer! Balotelli'nin kankası Okaka'yı resmen renklerine bağladı
18:11 Mersin'de üretilen ejder meyvesi, Irak'taki Amerikan askerlerine satılıyor
18:09 Dışişleri Bakanlığı'ndan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne "Atatürk" kınaması
18:07 Fenerbahçe ve Ronaldo aynı davaya baş koydu! Oyuncu değerleri manipüle ediliyor iddiası ortalığı karıştırdı
18:03 Aşı yaptırmayan iki anne koronadan hayatını kaybetti! Arkalarında 3 öksüz bebek kaldı
17:27 Şenol Güneş'e bir eleştiride Serhat Akın'dan geldi: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim
17:25 Ülkesini terk eden Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum
17:23 Ruslar tuzağa çekildi! İstihbaratçıların sabah operasyonu kıskıvrak yakalanmalarını sağladı
Obama'nın takasla cezaevinden çıkarttığı 5 Taliban üyesi Afganistan'daki yeni hükümette üst düzey görevlere getirildi Obama'nın takasla cezaevinden çıkarttığı 5 Taliban üyesi Afganistan'daki yeni hükümette üst düzey görevlere getirildi         
00:57
Ünlü anketçi Bekir Ağırdır'dan ezber bozan Z kuşağı tespiti: HDP'nin oylarını yüzde 15'e çıkarabilirler Ünlü anketçi Bekir Ağırdır'dan ezber bozan Z kuşağı tespiti: HDP'nin oylarını yüzde 15'e çıkarabilirler         
00:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile telefonda görüştü         
00:07
Miss Turkey 2021 birincisi seçilen Dilara Korkmaz tacını taktı Miss Turkey 2021 birincisi seçilen Dilara Korkmaz tacını taktı         
22:59
Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a olay gönderme: Katar'ın sıcak havası adalesine iyi gelmiştir Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a olay gönderme: Katar'ın sıcak havası adalesine iyi gelmiştir         
21:14
Taliban'dan ABD'yi kızdıracak karar! Yeni geçici hükümetin yemin töreni 11 Eylül'de yapılacak Taliban'dan ABD'yi kızdıracak karar! Yeni geçici hükümetin yemin töreni 11 Eylül'de yapılacak         
20:58
Uzmanlar Mu varyantının en yaygın 3 belirtisini paylaştı: Yüksek ateş, uzun süreli öksürük ve tat kaybı Uzmanlar Mu varyantının en yaygın 3 belirtisini paylaştı: Yüksek ateş, uzun süreli öksürük ve tat kaybı         
19:56
İki arkadaştan birinin başı bedeninden ayrıldı! Korkunç kaza anbean kameralarda İki arkadaştan birinin başı bedeninden ayrıldı! Korkunç kaza anbean kameralarda         
19:44
Ali Koç, Sinan Gümüş hakkında söylediğini yaptı! Gönderilmedi, Dereağzı'nda tek başına çalışıyor Ali Koç, Sinan Gümüş hakkında söylediğini yaptı! Gönderilmedi, Dereağzı'nda tek başına çalışıyor         
18:32
Diyarbakırlı iş adamından, fırsatçılara tepki! 30 ton ürünü vatandaşlara ve martılara ücretsiz verdi Diyarbakırlı iş adamından, fırsatçılara tepki! 30 ton ürünü vatandaşlara ve martılara ücretsiz verdi         
18:26
17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada 17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada "ikinci eş" olarak bahsedildiği videoda ortaya çıktı         
18:08
Ruslar tuzağa çekildi! İstihbaratçıların sabah operasyonu kıskıvrak yakalanmalarını sağladı Ruslar tuzağa çekildi! İstihbaratçıların sabah operasyonu kıskıvrak yakalanmalarını sağladı         
17:23
Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor         
16:59
Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi         
15:57
Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı         
15:46
Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak         
14:23
Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 01:24:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement