Son Dakika Haberleri: Kaçak mülteci taşıyan minibüs kaza yaptı; 17 yaralı
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Kaçak mülteci taşıyan minibüs kaza yaptı; 17 yaralı

1 saat önce

Van'ın Gevaş ilçesinde kaçak mültecileri taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Kaçak mülteci taşıyan minibüs kaza yaptı; 17 yaralı, System.String[]
Van'ın Gevaş ilçesinde kaçak mültecileri taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece 23: 45 sularında Gevaş ilçesine bağlı Yuva Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kaçak mülteci taşıyan minibüs sürücüsünün stabilize yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile çukura saplanması sonucunda trafik kazası meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, bir Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 6 ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 17 kaçak mülteci, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Van'daki değişik hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Minibüste bulunan ve kazada yara almadan kurtulan 14 kişi ise Yoldöndü Jandarma Karakolu'na götürülürken, kazayla ilgili tahkikat devam başlatıldı. - VAN
Gevaş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:00 Kaynak: İHA
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