Son Dakika Haberleri: Kaçak nargile tütünleri ile makaronlar ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak nargile tütünleri ile makaronlar ele geçirildi - Son Dakika

Kaçak nargile tütünleri ile makaronlar ele geçirildi

6 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde kaçak nargile tütünü ve makaronlar ele geçirildi.

Kaçak nargile tütünleri ile makaronlar ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde kaçak nargile tütünü ve makaronlar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda 116 kilogram kaçak nargile tütünü ile 2 bin 600 adet bandrolsüz makaron ve 29 bin adet sahte bondrollü makaron ele geçirildi.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ne olduğunu anlayamadı! Kaldırımda bekleyen kişi silahla bacağından vuruldu
Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı Cezaevi firarisi, etek giyip market soydu! O anlar böyle görüntülendi Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı, altınları aldığını kabul etti, komşusunu öldürdüğünü reddetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 22:01:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak nargile tütünleri ile makaronlar ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]