Kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Kaçak nargile tütünü ele geçirildi
6 saat önce
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince bir iş yerinde kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince bir iş yerinde kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde bulunan bir iş yerinde yapılan aramalarda 15 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Nargile tütünlerine el konulurken işletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:09 Kaynak: İHA
Son Dakika (ÖZEL) Para cezası kesilen vatandaştan ilginç savunma: "Bilmiyorduk" Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı