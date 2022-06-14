Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın - Son Dakika
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Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın

14.06.2022 13:43

Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın Aynı yere yapılan ikinci baskında 450 bin TL değerinde tütün ve malzemeye el konuldu Huylu huyundan vazgeçmedi, ikinci kez jandarmaya yakalandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak nargile tütünü üretimi yapılan bir imalathaneye...

Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın

Aynı yere yapılan ikinci baskında 450 bin TL değerinde tütün ve malzemeye el konuldu

Huylu huyundan vazgeçmedi, ikinci kez jandarmaya yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak nargile tütünü üretimi yapılan bir imalathaneye yaptığı baskında 450 bin TL değerinde tütün ve malzemeye el koydu. Geçen yıl da jandarma tarafından aynı adrese yapılan baskında 750 bin TL değerinde malzemeye el konulurken, 205 bin 613 TL idari yaptırım uygulanmıştı.

E.G. isimli şahsın Kızılağaç turizm bölgesindeki ikametinde kaçak nargile tütünü imal ederek ticaretini yaptığı bilgisine ulaşan Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Timi ve Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan E.G. ile birlikte aracında ve imalathaneye çevirdiği ikametinde yapılan aramada bin 425 paket toplam 69 kilo 500 gram çeşitli gramajlarda ve markalarda nargile tütünü, boya kutuları içerisinde aromalandırması yapılarak imal edilmiş vaziyette 205 kilogram nargile tütünü, çuvallar içerisinde 27 kilogram kıyılmış kuru nargile tütünü, 50 litre nargile aroması, 4 kilo 500 gram nargile tütünü imalatında kullanılan mentol ve limon tozu, yaklaşık 5 bin adet boş nargile tütünü kutusu, yaklaşık 10 bin adet nargile tütünü ambalajı ve etiketi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet sipariş fişi koçanı ele geçirilirken, imalathaneye ait piyasa değeri yaklaşık 450 bin TL'yi bulan bütün suç unsurlarına el konuldu.

Geçen yıl aynı yerde 750 bin liralık tütün ve malzeme ele geçirilmişti

Geçen yıl yine aynı adreste şüphelilerin imalathane olarak kullandıkları yerde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve Merkez Karakoluna bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan tütün ve tütün ürünleriyle nargile tütünü imalatında kullanılan aroma, tütün kutusu, sahte ambalaj ve paket kutulama markalama makinası ele geçirilmiş, ele geçirilen ürünler imha edilirken şüphelilere 205 bin 613 TL idari yaptırım uygulanmıştı.

Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın
Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın
Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın
Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın
Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın
Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın - Son Dakika

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