Kaçak Nargile Tütünü İmalathanesine Operasyon
1 saat önce
Gaziantep'te kaçak nargile tütünü ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gaziantep
'te kaçak nargile tütünü ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Nizip
ilçesi Yeşilevler Mahallesinde bulunan bir yem fabrikasının deposunda kaçak nargile tütünü imal edildiğini belirledi.
İmalathaneye düzenlenen operasyonda, 400 kilogram satışa hazır nargile tütünü ile üretimde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, depoyu işleten Suriye
uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:15 Kaynak: AA
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