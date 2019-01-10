Son Dakika Haberleri: Kaçak Nargile Tütünü İmalathanesine Operasyon

Kaçak Nargile Tütünü İmalathanesine Operasyon

1 saat önce

Gaziantep'te kaçak nargile tütünü ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kaçak Nargile Tütünü İmalathanesine Operasyon, System.String[]
Gaziantep'te kaçak nargile tütünü ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nizip ilçesi Yeşilevler Mahallesinde bulunan bir yem fabrikasının deposunda kaçak nargile tütünü imal edildiğini belirledi.

İmalathaneye düzenlenen operasyonda, 400 kilogram satışa hazır nargile tütünü ile üretimde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, depoyu işleten Suriye uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:15 Kaynak: AA

Jandarma, Gaziantep, Güncel
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