Son Dakika Haberleri: Kaçak Nargile Tütünü İmalathanesine Operasyonu

Kaçak Nargile Tütünü İmalathanesine Operasyonu

34 dakika önce

Adıyaman'da bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 330 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Kaçak Nargile Tütünü İmalathanesine Operasyonu, System.String[]
Adıyaman'da bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 330 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir imalathanede nargile tütünü üretildiğini belirledi.

İmalathaneye düzenlenen operasyonda, 330 kilogram satışa hazır nargile tütünü ve imalatta kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Y.G, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:36 Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel
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