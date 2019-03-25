Kaçak Nargile Tütünü İmalathanesine Operasyonu

Adıyaman'da bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 330 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Adıyaman'da bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 330 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir imalathanede nargile tütünü üretildiğini belirledi.



İmalathaneye düzenlenen operasyonda, 330 kilogram satışa hazır nargile tütünü ve imalatta kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Y.G, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Denize Düşen Ayıyı Kurtarma Operasyonu Felaketle Sonuçlandı

İstanbul- İstanbul'da 26 Kişilik Gasp Çetesine Operasyon

Son Dakika! İsrail Gazze'deki Hamas Hedeflerini vuruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın Neler Biliyorum" Diyerek Muş Türküsünü Söyledi