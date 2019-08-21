Kaçak nargile tütünü operasyonu
36 dakika önce
Adana'da bir eve yapılan baskında 274 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Adana Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:55 Kaynak: İHA
'da bir eve yapılan baskında 274 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan
ilçesi, Yeşilevler Mahallesinde bir evde kaçak nargile bulunduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada 274 kilo kaçak nargile tütünü, 2 bin 500 boş sahte nargile dolum paketi, 8 bin sahte nargile paket etiketi, 50 litre nargile yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.
Olayla ilgili yabancı uyruklu bir kişi gözaltına aldı. - ADANA
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 43 yaralı Mağarada mahsur kalan TV ekibi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı Kız çocuğunu istismar eden 72 yaşındaki sapık, mahalleyi ayağa kaldırdı "Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyen kadın, şifalı olduğunu söylediği kanını içirdi