Kaçak nargile tütününe salçalı kamufle - Son Dakika

Kaçak nargile tütününe salçalı kamufle

Kaçak nargile tütününe salçalı kamufle Adana'da kaçakçıların polise yakalanmamak için nargile tütünlerini salça kovalarının içine sakladığı ortaya çıktı.

Kaçak nargile tütününe salçalı kamufle ADANA - Adana'da kaçakçıların polise yakalanmamak için nargile tütünlerini salça kovalarının içine sakladığı ortaya çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Ekipler, işyerlerinde yaptığı aramada piyasa değeri 73 bin lira olan, gümrük kaçağı bin 139 cinsel içerikli ürün, 290 puro, 87 şişe içki ele geçirdi. Polis iki salça kovasının içinden ise 41 kilo nargile tütünü ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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