Kaçak ocak operasyonuna katılan görevli düşerek yaralandı - Son Dakika

Zonguldak Kilimli ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı kaçak ocak operasyonuna katılan görevli, baskın sırasında düşerek ayağından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay öğlen saatlerinde Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesinde meydana geldi. Zonguldak Valiliği koordinesinde jandarma ekipleri, kaçak maden ocağına operasyon gerçekleştirdi. Operasyona katıldığı öğrenilen C.Ü. isimli görevli, ocağın imha edildiği sırada düşerek yaralandı. Ayağından yaralanan görevli için olay yerine AFAD ve sağlık ekipler çağrıldı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları görevliyi sağlık ekiplerine teslim etti. Görevli hastaneye kaldırıldı, ocak ise imha edildi. - ZONGULDAK