Kaçak ocakta çalışan 9 Afgan yakalandı - Son Dakika
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Kaçak ocakta çalışan 9 Afgan yakalandı

11.05.2022 14:31
Kaçak ocakta çalışan 9 Afgan yakalandı

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu 9 kişi yakalandı.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu 9 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilimli ilçesindeki kaçak kömür ocağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, A.Y. ve M.E.'ye ait kaçak maden ocağına kamyonet kasasında getirilen Afganistan uyruklu 9 kişinin burada çalıştığını belirledi. 9 kişi geçici kimliklerini ve oturma izinlerini ibraz edememeleri üzerine İl Göç İdaresi ile koordineli olarak Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Kaçak ocağın sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.


Kaçak ocakta çalışan 9 Afgan yakalandı
Kaçak ocakta çalışan 9 Afgan yakalandı
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Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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