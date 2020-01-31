Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor (2) - Son Dakika

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Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
6 saat önce
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTIZonguldak Valiliği maden kazası ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:55 Kaynak: DHA
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Zonguldak Valiliği maden kazası ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şöyle denildi: "30 Ocak günü saat 23.30 sıralarında Zonguldak Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi Pelit Sokak üzerindeki Enka Madencilik'e ait 6 nolu saha içerisinde, 11.12.2019 tarihinde mühürlenen Olcay Adalı isimli şahsa ait olduğu değerlendirilen kaçak ocakta meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre Sebahattin Kalaycıoğlu, Murat Ovaz isimli şahısların göçük altında kaldığı bilgisi alınmış, kurtarma çalışmalarına TTK, AFAD ve 112 ekiplerince aralıksız devam edilmektedir."
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