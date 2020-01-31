Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor(4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor(4) - Son Dakika

Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor(4)

6 saat önce

BİR İŞÇİNİN CESEDİ OCAKTAN ÇIKARILDIZonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçinin cesedi çıkarıldı.

Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor(4), System.String[]

BİR İŞÇİNİN CESEDİ OCAKTAN ÇIKARILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçinin cesedi çıkarıldı. Ekipler, diğer işçiyi göçüğün olduğu bölgeden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Zonguldak, Kilimli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:24 Kaynak: DHA
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