Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor(4) - Son Dakika

BİR İŞÇİNİN CESEDİ OCAKTAN ÇIKARILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçinin cesedi çıkarıldı. Ekipler, diğer işçiyi göçüğün olduğu bölgeden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.