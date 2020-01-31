Son Dakika › Güncel › Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor
6 saat önce
Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor(4)BİR İŞÇİNİN CESEDİ OCAKTAN ÇIKARILDIZonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçinin cesedi çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:53 Kaynak: DHA
Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor(4)
BİR İŞÇİNİN CESEDİ OCAKTAN ÇIKARILDI
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçinin cesedi çıkarıldı. İşçilerden Sebahattin Kalaycıoğlu'nun cesedi, 20 saat süren kurtarma çalışmasının ardından ocaktan çıkartılarak ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, diğer işçiyi göçüğün olduğu bölgeden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika Son Dakika: Kamu çalışanlarına ilave tediye ödemeleri bugün yapılacak Vali, Zonguldak'taki maden faciasındaki son durumu anlattı: Allah bize de biraz daha akıl fikir versin Son dakika: Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 2 işçinin cesedine ulaşıldı ABD, koronavirüs tehdidi nedeniyle "acil durum" ilan etti