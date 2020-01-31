Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor(4)

BİR İŞÇİNİN CESEDİ OCAKTAN ÇIKARILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçinin cesedi çıkarıldı. İşçilerden Sebahattin Kalaycıoğlu'nun cesedi, 20 saat süren kurtarma çalışmasının ardından ocaktan çıkartılarak ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, diğer işçiyi göçüğün olduğu bölgeden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.