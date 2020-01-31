Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor (5) - Son Dakika

Zonguldak 'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte Sabahattin Kalaycıoğlu'nun cenazesi çıkarılırken, Murat Ovaz'ın da cesedine ulaşıldığı bildirildi.

DİĞER İŞÇİNİN DE CESEDİNE ULAŞILDI

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