Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor (5) - Son Dakika

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Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor (5)
6 saat önce
DİĞER İŞÇİNİN DE CESEDİNE ULAŞILDIZonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte Sabahattin Kalaycıoğlu'nun cenazesi çıkarılırken, Murat Ovaz'ın da cesedine ulaşıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:04 Kaynak: DHA
DİĞER İŞÇİNİN DE CESEDİNE ULAŞILDI
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte Sabahattin Kalaycıoğlu'nun cenazesi çıkarılırken, Murat Ovaz'ın da cesedine ulaşıldığı bildirildi.
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