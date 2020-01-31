Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor (5) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor (5) - Son Dakika

Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor (5)

6 saat önce

DİĞER İŞÇİNİN DE CESEDİNE ULAŞILDIZonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte Sabahattin Kalaycıoğlu'nun cenazesi çıkarılırken, Murat Ovaz'ın da cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor (5), System.String[]

DİĞER İŞÇİNİN DE CESEDİNE ULAŞILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte Sabahattin Kalaycıoğlu'nun cenazesi çıkarılırken, Murat Ovaz'ın da cesedine ulaşıldığı bildirildi.


Zonguldak, Kilimli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:04 Kaynak: DHA
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