Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Zonguldak 'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte Sabahattin Kalaycıoğlu'nun cenazesi çıkarılırken, Murat Ovaz'ın da cesedine ulaşıldığı bildirildi.

DİĞER İŞÇİNİN DE CESEDİNE ULAŞILDI

Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor (5)

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