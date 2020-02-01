Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor (6) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor (6) - Son Dakika

Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor (6)

48 dakika önce

MURAT OVAZ'IN CESEDİ ÇIKARILDIZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden Murat Ovaz'ın cesedi, 25 saat süren çalışmanın ardından ocaktan çıkarıldı.

Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor (6), System.String[]

MURAT OVAZ'IN CESEDİ ÇIKARILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden Murat Ovaz'ın cesedi, 25 saat süren çalışmanın ardından ocaktan çıkarıldı. TTK tahlisiye ekiplerinin çalışması sonucu göçükten çıkarılan Ovaz'ın cesedi, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ovaz ve Sebahattin Kalaycıoğlu'nun cenazeleri yarın toprağa verilecek.


Kilimli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:34 Kaynak: DHA
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