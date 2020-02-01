Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor (6) - Son Dakika

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Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor (6)
48 dakika önce
MURAT OVAZ'IN CESEDİ ÇIKARILDIZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden Murat Ovaz'ın cesedi, 25 saat süren çalışmanın ardından ocaktan çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:34 Kaynak: DHA
MURAT OVAZ'IN CESEDİ ÇIKARILDI
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden Murat Ovaz'ın cesedi, 25 saat süren çalışmanın ardından ocaktan çıkarıldı. TTK tahlisiye ekiplerinin çalışması sonucu göçükten çıkarılan Ovaz'ın cesedi, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ovaz ve Sebahattin Kalaycıoğlu'nun cenazeleri yarın toprağa verilecek.
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