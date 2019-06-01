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Kaçak ocakta ölen genç işçi son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçi Erol Maraz (31), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaçak ocakta ölen genç işçi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçi Erol Maraz (31), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Zonguldak- Ankara Karayolu üzerindeki ormanlık alanda bulunan kaçak kömür ocağında meydana geldi. Kömür üretimi sırasında meydana gelen göçükte mahsur kalan Erol Maraz, 5 saat süren çalışma sonucu cansız bedenine ulaşıldı. 3 yıllık evli olan Erol Maraz'ın cenazesi, öğle namazını müteakip Asma Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazı sonrası Elvanpazarcık beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:18 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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