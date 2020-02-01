Kaçak ocakta ölen işçi babasıyla aynı kaderi paylaşmış (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaçak ocakta ölen işçi babasıyla aynı kaderi paylaşmış (2) - Son Dakika

Kaçak ocakta ölen işçi babasıyla aynı kaderi paylaşmış (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIZonguldak'ın Kilimli ilçesinde 80 gün önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak tekrar açılan ruhsatsız maden ocağının gözaltına alınan sahibi Olcay Adalı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı.

Kaçak ocakta ölen işçi babasıyla aynı kaderi paylaşmış (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 80 gün önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak tekrar açılan ruhsatsız maden ocağının gözaltına alınan sahibi Olcay Adalı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kilimli ilçesinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Murat Ovaz'ın cenazesi, Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesine getirildi. Ovaz'ın cenazesi, merkez camiinde ikindi vakti kılınan namazın ardından Çengeller Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.


Zonguldak, Kilimli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:37 Kaynak: DHA
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