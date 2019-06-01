Kaçak ocakta ölen genç işçi toprağa verildi
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Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçi Erol Maraz (31), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:27 Kaynak: DHA
Olay dün akşam saatlerinde Zonguldak- Ankara Karayolu üzerindeki ormanlık alanda bulunan kaçak kömür ocağında meydana geldi. Kömür üretimi sırasında meydana gelen göçükte Ahmet Maraz ve Erol Maraz kardeşler ocak içinde mahsur kaldı. Ocaktan çıkmayı başaran Ahmet Maraz, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye Jandarma, sağlık ekipleri, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) kurtarma ekipleri yönlendirildi. Göçükte ölen Erol Maraz'ın cesedi, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından ocaktan çıkartıldı.
SON YOLCULUĞUNA GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI
3 yıllık evli olan Erol Maraz'ın cenazesi, Asma Mahallesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Elvanpazarcık beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
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