Kaçak ocakta yaralanan madenciyi evine götürüp üzerini temizleyerek 'ağaçtan düştü' dediler - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan Hüseyin Baş (50) olaydan 1 saat sonra, ormanlık alanda 1 kilometre taşınarak önce evine daha sonra da hastaneye götürüldü. Maden ocağındaki göçükte yaralandığı gizlenmeye çalışıldığı öne sürülen Baş'ın üzerindeki kömür tozları temizlendikten sonra hastaneye yatırılırken ağaçtan düştüğü söylendi. Baş'ın durumunun ağır olduğu ve yaşam savaşı verdiği belirtildi. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan kaçak ocak sahibi D.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, 25 Ekim günü Asma Mahallesi'nde bulunan ruhsatız işletilen maden ocağında meydana geldi. Kaçak ocakta çalışan Hüseyin Baş, iddiaya göre meydana gelen göçükte ağır yaralandı. Kaburgaları kırılan, başında ve vücudunun birçok yerinde yaralar meydana gelen Hüseyin Baş, ocak sahibi ve diğer işçiler tarafından hastaneye götürülmek yerine yaklaşık 1 kilometrelik ormanlık alandan taşınarak evine götürüldü. Kapıyı açan Gülhan Baş, eşini kanlar içinde görünce şoke olurken içeri giren ocak sahipleri, Baş'ın vücudundaki kömür tozlarını sildi. Ardından kendi araçlarıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdükleri Baş'ın ağaçtan düştüğünü söyleyen ocak sahibi D.A., hastaneden ayrıldı. Hayati tehlikesi bulunan Baş, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Kaburgalarında kırık, iç organlarında ezilme ile kanama ve vücudunun birçok noktasında yaralar meydana gelen Baş, yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.