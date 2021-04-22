Kaçak 'okey partisi'ne polis baskını - Son Dakika

Kaçak 'okey partisi'ne polis baskını

DENİZLİ - Denizli'de salgın tedbirlerine rağmen kapalı kıraathaneyi açtıran 4 kişi okey oynarken polis ekiplerini karşısında buldu. Oyun oynatan iş yeri sahibin ile okey oynayan 4 kişiye yaklaşık 15 bin TL ceza yazıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kıraathanenin açık olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Dış görünüş itibariyle kapalı olan kıraathanenin kapısını çalan polis ekipleri, karşısında iş yeri sahibini gördü. Kıraathanenin arka bölümünde gelen sesler üzerine kontrol eden polis ekipleri 4 şahsın salgın tedbirlerini hiçe sayarak oyun oynadığını tespit etti. 4 kişiye sosyal mesafeyi ihlalinden iş yeri sahibine ise yer temin etmek suçundan toplamda yaklaşık 15 bin TL ceza işlemi uygulandı.