Kaçak olarak avlanan yüzlerce yavru balık, özgürlüğüne kavuştu

Elazığ'ın Palu ilçesinde boy limitlerine uymayarak yasa dışı avlanan yaklaşık 100 kilogram ağırlında yüzlerce balık ele geçirildi. Henüz suyun içinde file torbada olan yavru balıklar, görevliler tarafından doğal ortamına bırakılırken, 2 şahsa 10 bin TL para cezası uygulandı.



Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, boy limitlerine uymayarak yasa dışı balık avlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında Keklikdere Köyü Keban Barajı kıyısında yasa dışı avlanan 2 şahsı tespit ederek yakaladı. Gölde file içerisinde suya bırakılmış boy limitlerine uymayan ve yasa dışı avlanmış yüzlerce balık tespit edildi. 100 kilogram ağırlığındaki yavru sazan balıklarını fileleri keserek çıkartan ekipler suya bıraktı.



Öteyandan, yakalanan 2 kişiye ise yasa dışı balık avlamaktan yasal işlem yapılarak 10 bin TL para cezası kesildiği öğrenildi. - ELAZIĞ