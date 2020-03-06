Kaçak olarak getirdikleri cinsel gücü artırıcı ilaçları, 'Göçük düzeltme' deposunda saklamışlar - Son Dakika

İstanbul'da piyasa değer 4 milyon lirayı bulan kaçak olarak yurt dışından getirilen cinsel gücü artırıcı ilaçların saklandığı 3 ayrı depoya baskın düzenlendi. Baskında, 3 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin kaçak ilaçları sakladığı depoya tabela olarak araçlar için "Göçük Düzeltme" yazısı asarak gizlemeye çalışması dikkat çekti.



Kaçakçıklık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak olarak Türkiye'ye getirilen ve içerisinde ölümcül olarak bulunan "sidenafil" maddesinin bulunduğu cinsel gücü artırıcı ilaç, çikolata ve içeceklerin bulunduğu 3 ayrı depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler yaptıkları operasyonlarda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, depolarda yaklaşık 1 milyon adet ilaç, hap, çikolata ve içeceğe el koydu. Operasyonlarda ayrıca ölümcül riski bulunan ve özel izinle ilaç sanayisinde kullanılan 'sidenafil' ham maddesi de ele geçirildi. El konulan ilaçların piyasa değerinin 4 milyon civarı olduğu tahmin ediliyor.



"Göçük düzeltme" açtıkları iş yerine saklamışlar



Beylikdüzü'nde adreste polis ekipleri şüpheli kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında bir uzaktan kumandayı bulan ekipleri kumandanın açma tuşuna bastıklarında üstündeki tabelada 'Göçük düzeltme' yazan deponun açıldığını gördü. Burada da arama yapan ekiplerin yüz binlerce kaçak cinsel gücü arttırıcı maddeye el koydu. Polisin konuyla ilgili tahkikatı devam ediyor. - İSTANBUL