Kaçak önlenmesin diye hayatlarını hiçe saydılar

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, kaçak elektrik kullanmaya devam edebilmek için hayatlarını hiçe sayarak içerisinden yüzlerce volt elektrik geçen panoyu önce kırdı, ardından ateşe verdi.



Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki 6 ilde özelleştirme sonrasında 2 milyar 622 milyon liralık yatırımla bir yandan mevcut şebekeleri yenileyip güçlendirirken, diğer yandan kayıp kaçağı önlemek için çabalıyor. Yaklaşık 6 yıldır devam eden yatırım ve başarılı saha çalışmalarının sonunda bölgedeki kayıp kaçak oranı yüzde 80 civarından 55'e kadar indirildi. Ancak bazı kesimler eskisi gibi kaçak elektrik kullanabilmek için enerji şirketinin milyarlarca lira harcayarak gerçekleştirdikleri bu yatırımları yakıp, yıkmaya başladı.



Enerji yüklü panoya saldırdılar



Bunun son örneği Nusaybin'de yaşandı. İlçenin Devrim Mahallesindeki Ozan Sokakta bulunan ve onlarca eve enerji sağlayan Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu (ASOP), kullanımdayken önce kırıldı sonra da yakıldı. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin hayatlarını hiçe sayarak yaptığı saldırı sırasında panonun enerjili olduğu ve yüzlerce volt elektrik akımı taşıdığı belirlenirken, saldırı sonrası yakılan panonun değiştirilmesi için çalışma başlatıldı. Dicle Elektrik'in suç duyurusunda bulunduğu olayın faillerinin yakalanabilmesi için soruşturma başlatıldı - MARDİN