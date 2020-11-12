Kaçak poliklinik ve eczane işleten 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kaçak poliklinik ve eczane işleten 6 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta açtıkları kaçak sağlık kliniklerde kürtaj, diş çekimi ve botoks yaparken düzenlenen operasyonla 5 milyon değerindeki ilaçlarla yakalanan 7 yabancı uyruklu şahıstan 6'sı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta açtıkları kaçak sağlık kliniklerde kürtaj, diş çekimi ve botoks yaparken düzenlenen operasyonla 5 milyon değerindeki ilaçlarla yakalanan 7 yabancı uyruklu şahıstan 6'sı tutuklandı. Kahramanmaraş'ta, yabancı uyruklu kişilerce açılan sağlık kliniği ve eczaneye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiş, düzenlenen operasyonda 5 milyon liralık ilaç ele geçirilirken, yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde hastanedeki sağlık raporu alınan şüphelilerden biri kadın 7 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden kadın doktor S.A. adli kontrol ile serbest kalırken H.A., R.S., R.E., M.E., M.M. ve A.D. tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

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