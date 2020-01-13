Kaçak puro operasyonu - Son Dakika
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Kaçak puro operasyonu

6 saat önce

İstanbul'da 234 bin adet kaçak puronun ele geçirildiği operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 234 bin adet kaçak puronun ele geçirildiği operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yurt dışından getirdiği kaçak puroları Şişli'deki bir alışveriş merkezinin tütün ürünleri satış mağazasında piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, 234 bin kaçak puro, 11 bin 500 puro etiketi, 3 bin puro stikeri ele geçirildi.

Haklarında adli işlem yapılan ve para cezası uygulanan şüpheliler, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Kaçak puro operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:49 Kaynak: AA
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