Kaçak rafineri tesisi kuran 5 şüpheli gözaltına alındı
1 saat önce
Batman'da bir iş yerine düzenlenen ve 5 zanlının yakalandığı operasyonda, damıtma düzeneği olan ve ince akaryakıt ürünü elde etmek için kurulmuş kaçak rafineri tesisi bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:49 Kaynak: AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, alınan bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, kapalı alan içerisinde destilasyon (damıtma) düzeneği bulunan ve ince akaryakıt ürün elde etmek için kurulmuş rafineri tesisi bulundu.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İncelemede, iş yerinin ruhsatsız ve EPDK lisanssız olduğu tespit edildi. İş yerinde yapılan aramada, 25 ton 300 kilogram kaçak petrol, 21 ton 180 kilogram petrolden elde edilmiş akaryakıt ve 4 ton 120 kilogram ham petrol ele geçirildi.
Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
150 bin liralık cep telefonu ve tableti 1 dakikada çaldılar
TOKİ 240 iş yeri ile 69 konutu satışa çıkardı
Kamu-özel sektör iş birliğinden 242 proje, 140 milyar dolarlık imza
Ali Koç'tan Fatih Terim'in tazminatına gönderme