Son Dakika Haberleri: Kaçak rakı imalathanesine baskın; 3 gözaltı
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Kaçak rakı imalathanesine baskın; 3 gözaltı

2 saat önce

Kaçak rakı imalathanesine baskın; 3 gözaltıİZMİR - Buca ilçesinde kaçak içki imalatı yapılan bir adrese yapılan operasyonda, bidonlar dolusu alkol ve pet şişeler içerisinde 130 litre rakı ele geçirildi, şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçak rakı imalathanesine baskın; 3 gözaltı

İZMİR - Buca ilçesinde kaçak içki imalatı yapılan bir adrese yapılan operasyonda, bidonlar dolusu alkol ve pet şişeler içerisinde 130 litre rakı ele geçirildi, şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Buca'da bir binanın bodrum katında kaçak rakı imal edildiği bilgisi üzerine Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese yönelik çalışma yaptı. Mahkeme kararına istinaden adreste yapılan aramada 48 adet 5'er litrelik bidonlarda toplam 240 litre etil alkol, 400 ml rakı yapımında kullanılan anoson maddesi, 261 adet 0.5 litrelik pet şişe içinde içime hazır 130,5 litre rakı tespit edilerek el konuldu.

Olayla ilgili şüpheliler Çağlar G., Ali Z., Orçun T. yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçak rakı imalathanesine baskın; 3 gözaltı

Buca, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:20 Kaynak: İHA
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