Son Dakika Haberleri: Kaçak saat ve kozmetik ürünü ele geçirildi,
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak saat ve kozmetik ürünü ele geçirildi,

Kaçak saat ve kozmetik ürünü ele geçirildi,

1 saat önce

Gaziantep'te Hacı Veli Camii Sokak üzerinde bulunan bir depoda yapılan aramada; gümrük kaçağı 18.846 adet kozmetik ürün ile 207 adet kol saati ele geçildi.

Kaçak saat ve kozmetik ürünü ele geçirildi,, System.String[]

Gaziantep'te Hacı Veli Camii Sokak üzerinde bulunan bir depoda yapılan aramada; gümrük kaçağı 18.846 adet kozmetik ürün ile 207 adet kol saati ele geçildi.


Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM kapsamında adli işlem yapıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:47 Kaynak: İHA
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