Kaçak saat ve kozmetik ürünü ele geçirildi,

Gaziantep'te Hacı Veli Camii Sokak üzerinde bulunan bir depoda yapılan aramada; gümrük kaçağı 18.846 adet kozmetik ürün ile 207 adet kol saati ele geçildi.



Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM kapsamında adli işlem yapıldı. - GAZİANTEP