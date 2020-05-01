Kaçak saç tıraşına bekçi baskını - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaçak saç tıraşına bekçi baskını - Son Dakika

Kaçak saç tıraşına bekçi baskını

13 dakika önce

Bağcılar'da salgın nedeniyle berberlere getirilen yasağa rağmen kaçak olarak faaliyet gösteren bir kuaför salonu gece bekçilerince baskına uğradı.

Bağcılar'da salgın nedeniyle berberlere getirilen yasağa rağmen kaçak olarak faaliyet gösteren bir kuaför salonu gece bekçilerince baskına uğradı. Gece yarısı faaliyet gösteren berber salonundaki müşterilere para cezası uygulanırken, salon zabıta ekiplerince mühürlendi.

Korona virüs salgını nedeniyle kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatılmıştı. Çarşı ve mahalle bekçilerince yapılan devriyelerde dün gece saat 23.30 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde bulunan bir erkek kuaförünün yasağa uymadığı ve gizlice tıraş yaptığı tespit edildi. Bekçilerce kuaför salonuna düzenlenen baskında bir berberle tıraş olmayı bekleyen 2 müşterisi yakalandı. Berber salonunda 'müşteri' olarak bulunan 2 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi uyarınca toplam 6 bin 360 lira idari para cezası uygulandı. Kuaför salonunu işleten berbere ise adli işlem yapılırken, söz konusu salon İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaçak saç tıraşına bekçi baskını

Bağcılar, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 11:45 Kaynak: İHA


Son Dakika

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