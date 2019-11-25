Son Dakika Haberleri: Kaçak saka avına 26 bin lira ceza
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Kaçak saka avına 26 bin lira ceza

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Sarköy ilçesinde kaçak avlanıp, su deposu içinde kafeste bulunan 37 saka kuşu, doğaya salındı.

Kaçak saka avına 26 bin lira ceza, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Sarköy ilçesinde kaçak avlanıp, su deposu içinde kafeste bulunan 37 saka kuşu, doğaya salındı. Kuşları avladığı belirlenen kişiye ise 26 bin 598 lira para cezası uygulandı.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne, koruma altında bulunan saka kuşlarının kaçak olarak avlandıktan sonra Şarköy ilçesinde bir su deposu içinde tutulduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine jandarma ile birlikte Şarköy'ün Aşağıkalamış Mahallesi'ndeki bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, site içerisinde bulunan su deposunda yaptığı aramada 2 kafeste 37 saka kuşu buldu.

Ekipler yaptıkları araştırmada kuşları kaçak avlayan kişinin kimliğini tespit ederek, 513 lira idari para cezasının yanında 26 bin 85 lira da tazminat cezası uyguladı. Koruma altında bulunan saka kuşları daha sonra ekipler tarafından doğaya salındı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tekirdağ, Şarköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:00 Kaynak: DHA
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