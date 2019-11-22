Son Dakika Haberleri: Kaçak sakar meke avına 13 bin lira ceza
Son Dakika Güncel Kaçak sakar meke avına 13 bin lira ceza - Son Dakika

Kaçak sakar meke avına 13 bin lira ceza

7 saat önce

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde kaçak sakar meke avlayan bir kişiye 13 bin 526 lira ceza uygulandı.

Kaçak sakar meke avına 13 bin lira ceza, System.String[]

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde kaçak sakar meke avlayan bir kişiye 13 bin 526 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü, Beyşehir Şefliği ve Beyşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sakar meke kuşu avladığı tespit edilen kişiyi suçüstü yakaladı. 18 sakar meke ölü olarak ele geçirilirken, avcıya 4915 sayılı kanununa muhalefetten 4 bin 616 lira, 8 bin 910 lira tazminat olmak üzere toplamda 13 bin 526 lira para cezası kesildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar, Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:16 Kaynak: DHA
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