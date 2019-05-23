Son Dakika Haberleri: Kaçak Sakatat İşleme Tesisinde Mide Bulandıran Görüntü

Kaçak Sakatat İşleme Tesisinde Mide Bulandıran Görüntü

12 saat önce

Kaçak sakatat işleme tesisinde mide bulandıran görüntü Kaçak sakatat işletmesine zabıta baskını Denizli'de 'insan sağlığı bu kadar ucuz mu?

Kaçak sakatat işleme tesisinde mide bulandıran görüntü
Kaçak sakatat işletmesine zabıta baskını
Denizli'de 'insan sağlığı bu kadar ucuz mu?' dedirtecek görüntüler
Baskın yapan ekipler bile kokudan duramadı

DENİZLİ - Denizli'de ihbar üzerine eski besihane tesisine operasyon düzenleyen zabıta ekipleri, binada kaçak hayvan sakatatı işlendiğini tespit etti. Hijyen koşullarından uzak tesiste kurtların ve çürümüş sakatatların olduğu görülürken zabıta, tesisi mühürleyip işletmeciye 20 bin lira ceza kesti.
Pamukkale ilçesi Goncalı Mahallesi'nde önceden besihane olarak kullanılan tesisten kötü kokular geldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu zabıta ekipleri bildirdi. İhbar üzerine harekete geçip tesiste denetim yapan ekipler, kötü kokular nedeniyle tesisin içine girmekte zorlandı. Tesisi inceleyen ekipler, büyükbaş hayvanlara ait sakatatların kaçak olarak hijyen koşullarının bulunmadığı ortamda işlendiğini, içeride çürük sakatatların ve kurtların olduğunu gördü. Afganistan uyruklu kaçak işçilerin çalıştığı tesiste, tonlarca büyükbaş hayvan bacağı da bulundu. Ekipler, işletmeyi mühürlemek için tutanak hazırladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ise tesis işletmecisi Ali K.'ya 20 bin lira para cezası kesti.
Öte yandan işletmeci hakkında önceden de 23 kez işlem yapıldığı öne sürüldü. Temizlendikten sonra mühürleneceği öğrenilen tesiste ele geçirilin sakatatara da imha edilmek üzere el konuldu.
Kaçak Sakatat İşleme Tesisinde Mide Bulandıran Görüntü
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:05 Kaynak: İHA
Denizli, Zabıta, 3. Sayfa
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