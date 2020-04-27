Kaçak salep soğanı toplayan 2 kişiye 153 bin 794 lira ceza - Son Dakika

2 kişiye ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı olarak Diyarbakır 'dan izinsiz geldikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Yapılan çalışma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler B.K. ve A.S'yi salep soğanı toplarken suçüstü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında kaçak olarak salep soğanı toplandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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