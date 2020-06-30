Kaçak salep soğanı toplayan 5 kişiye 365 bin lira ceza - Son Dakika

SİVAS'ta, koruma altındaki salep soğanlarını toplayan 5 kişiye toplam 365 bin lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, av koruma ve kontrol çalışması sırasında, koruma altında bulunan salep soğanlarını kaçak olarak toplayan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. 5 kişiye, 2872 Sayılı Çevre Kanuna Muhalefet'ten 73'er bin liradan toplam 365 bin lira ceza kesildi. Yakalanan 50 kilogram salep soğanına ise el konuldu.

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