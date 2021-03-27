Kaçak Salep toplamaya karşı kültürel yetiştiricilik eğitimi - Son Dakika

Kaçak Salep toplamaya karşı kültürel yetiştiricilik eğitimi

27.03.2021 13:11
Kaçak Salep toplamaya karşı kültürel yetiştiricilik eğitimi, System.String[]

Koruma altında olan ve bitki ile soğanının sökülmesi yasak olan Salep bitkisinin kaçak yollardan toplanmasını önlemek amacıyla Bodrum'da Ziraat Odası önderliğinde Salep bitkisinin kültürel yetiştiriciliği için üreticilere eğitim verildi.

Koruma altında olan ve bitki ile soğanının sökülmesi yasak olan Salep bitkisinin kaçak yollardan toplanmasını önlemek amacıyla Bodrum'da Ziraat Odası önderliğinde Salep bitkisinin kültürel yetiştiriciliği için üreticilere eğitim verildi.

Bodrum Mumcular Mahallesinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Salep Akademisi kurucularından Alp Arslan Kırkpınar 51 üreticiye eğitim verdi. Bodrum Ziraat Odası doğadan kaçak olarak toplanması neden ile yok olma tehlikesi altında olan salep bitkisinin kültürel olarak yetiştiriciliğinin yapılabilmesi, pazarlanabilmesi konularında üreticilere bilgilendirme yaptı.

Özellikle dondurma yapımında kullanılan salep bitkisinin ülkemizde oldukça büyük bir talebi bulunduğu açıklanırken, Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç salep üretimi yapmak isteyen üreticilere yönelik öncelikle bilgilendirme toplantısı, ardından da eğitim ve kurslarla devam ettirip salep yetiştiriciliğini arttırmak istediklerini belirtti.

Salep Bitkisinin faydaları

Salep, grip, nezle gibi sorunlar nedeniyle boğazda oluşan kaşıntılara iyi gelir. Boğazı yumuşatıp öksürüğün kesilmesine yardımcı olur. Şekersiz bir şekilde içeceği yapıldığında salep, en iyi zayıflama destekçilerinden biri olurken, tok tutmaya yardımcı olduğundan en ideal ara öğünlerden biri sayılıyor. Bolca kalsiyum ve protein almayı sağladığından bağışıklık sistemine destek olur, hastalıklardan korur. Bağırsakları rahatlatıp düzenli olarak çalışmasına destek olarak kabızlık sorununa çözüm olan Salep, bu özelliği sayesinde şişkinlik ve hazımsızlık gibi sindirim, özellikle de mide problemlerine iyi gelir. İçerdiği mineraller sayesinde vücuda enerji veriyor, gün boyu kendini yorgun hissedenlere zindelik kazandırır.

Kaçak toplamanın cezası büyük

Doğal ortamda bulunan Salep bitkisini ve soğanının toplamak yasak. Koruma altında bulunan bitki türleri arasında yer alan Salep bitkisinin toplanması durumunda Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, 2872 Sayılı Çevre Kanuna muhalefetten kişi başına 73 bin liraya kadar idari para cezası kesebiliyor. - MUĞLA

Kaçak Salep toplamaya karşı kültürel yetiştiricilik eğitimi
Kaçak Salep toplamaya karşı kültürel yetiştiricilik eğitimi
Kaçak Salep toplamaya karşı kültürel yetiştiricilik eğitimi
Kaçak Salep toplamaya karşı kültürel yetiştiricilik eğitimi

Ziraat Odası, Alp Arslan, Bodrum, Bitki, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kaçak Salep toplamaya karşı kültürel yetiştiricilik eğitimi - Son Dakika Ekonomi


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