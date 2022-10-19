KAÇAK SİGARA DOLUM İMALATHANESİNE BASKIN - Son Dakika
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KAÇAK SİGARA DOLUM İMALATHANESİNE BASKIN

19.10.2022 13:45

ANTALYA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 500 bin lira olan 230 kilo kıyılmış kaçak tütün, 129 bin 500 doldurulmuş makaron, 141 bin 400 boş makaron, 12 bin paketleme naylonu, 3 kompresör, 5 dolum makinesi, tabanca, 115 tabanca mermisi ele geçirildi.

ANTALYA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 500 bin lira olan 230 kilo kıyılmış kaçak tütün, 129 bin 500 doldurulmuş makaron, 141 bin 400 boş makaron, 12 bin paketleme naylonu, 3 kompresör, 5 dolum makinesi, tabanca, 115 tabanca mermisi ele geçirildi.

Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda kaçakçılıkla mücadele için çalışma başlattı. Kepez ve Aksu ilçelerinde ekipler, şüphelilerin sigara imal ederek piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştı. Şüphelilerin evine yapılan baskında V.A., H.A., M.A., M.A.E, A.A., E.H.O. yakalandı. Aramada 230 kilo kıyılmış kaçak tütün, 129 bin 500 doldurulmuş makaron, 141 bin 400 boş makaron, 12 bin paketleme naylonu, 3 kompresör, 5 dolum makinesi, tabanca, 115 tabanca mermisi ele geçirildi. Yakalanan ürünlerin piyasa değerinin 500 bin lira olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA
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Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAÇAK SİGARA DOLUM İMALATHANESİNE BASKIN - Son Dakika

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