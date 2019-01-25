Son Dakika Haberleri: Kaçak Sigara İçin Kamyona Özel Düzenek

Kaçak Sigara İçin Kamyona Özel Düzenek

1 saat önce

Van'ın Edremit ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan kamyonda yapılan aramada 7 bin 750 paket kaçak sigara bulundu.

Kaçak Sigara İçin Kamyona Özel Düzenek, System.String[]
Van'ın Edremit ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan kamyonda yapılan aramada 7 bin 750 paket kaçak sigara bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş Mahallesi'ndeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu kapalı kasa kamyonda arama gerçekleştirdi.


Aramada, kamyon kasasında özel hazırlanmış düzenek tespit edildi.


Düzeneği çalıştıran ipleri çeken polis ekipleri, kasadan dökülen 7 bin 750 paket kaçak sigaraya el koydu.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:36 Kaynak: AA

Edremit, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak Son Dakika! CHP ve İYİ Parti 22 Büyükşehir ve 27 İlde İşbirliği Yapacak

ABD'de Hükümetin Kapalı Olması Nedeniyle 'NASA' Çalışanları Tuvalet Temizleyecek Kılıçdaroğlu ile Ortak Açıklama Yapan Akşener, İttifak Sürecini Esprili Bir Şekilde Anlattı: İntiharın Eşiğine Geldiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:21:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak Sigara İçin Kamyona Özel Düzenek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]