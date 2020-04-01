Kaçak sigara imalathanesine baskın: 2 gözaltı - Son Dakika

Kaçak sigara imalathanesine baskın: 2 gözaltı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir evde düzenlenen operasyonda kaçak tütün atölyesi ortaya çıkartıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin, çalışmasında merkeze bağlı Hankendi köyünde bir bağ evinde kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Eve yapılan baskında şüpheliler A.Ö ve H.Ü sigara üretirken yakalandı. Aramada, 11 bin adet boş makaron, bin adet içi doldurulmuş makaron, 100 kilo kıyılmış tütün, 1 adet hava kompresörü, tütünleri kurmak için kullanılan 1 adet çamaşır kurutma makinesi, 2 adet sigara dolum makinesi, 1 adet dijital terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.