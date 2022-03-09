Kaçak sigara imalathanesine dönüştürülen eve operasyon - Son Dakika
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Kaçak sigara imalathanesine dönüştürülen eve operasyon

09.03.2022 14:43
Kaçak sigara imalathanesine dönüştürülen eve operasyon

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, sigara imalathanesine dönüştürülen bir eve düzenlenen operasyonda, 500 paket doldurma sigara ile 40 bin dal boş makaron ve 1'i otomatik olmak üzere 7 adet de sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, sigara imalathanesine dönüştürülen bir eve düzenlenen operasyonda, 500 paket doldurma sigara ile 40 bin dal boş makaron ve 1'i otomatik olmak üzere 7 adet de sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin ve kaçak sigara satışının önlenmesine ve yönelik yaptığı çalışmalarda; M.Ç. adlı şahsın evinde makine ile kaçak sigara dolumu yaptığı bilgisine ulaştı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Şahsın aracı ve ikametinde yapılan aramada; 1'i otomatik olmak üzere 7 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Ayrıca, 500 paket doldurma sigara ile 200 kutu halinde 40 bin dal boş makaron, 30 kilogram kıyılmış tütün ile sigara paketlemede kullanılan 450 adet poşet ele geçirildi.

Söz konusu malzemelere el konulurken, şüpheli M.Ç. hakkında adli işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaçak sigara imalathanesine dönüştürülen eve operasyon
Kaçak sigara imalathanesine dönüştürülen eve operasyon

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Kahramanmaraş, Kaçak Sigara, Elbistan, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak sigara imalathanesine dönüştürülen eve operasyon - Son Dakika


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