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Kaçak sigara imalathanesine operasyon

6 saat önce

Operasyon anı görüntüleri Kaçak sigara imalathanesine operasyon Maltepe'de 256 kilogram kaçak tu¨tu¨n ele geçirildi Maltepe'de bir kaçak sigara imalathanesine düzenlenen baskında 580 bin satışa hazır sigara makaronu ile 256 kilogramlık kaçak sigara tu¨tu¨nu¨ ele geçirildi.

Operasyon anı görüntüleri Kaçak sigara imalathanesine operasyon

Maltepe'de 256 kilogram kaçak tu¨tu¨n ele geçirildi

Maltepe'de bir kaçak sigara imalathanesine düzenlenen baskında 580 bin satışa hazır sigara makaronu ile 256 kilogramlık kaçak sigara tu¨tu¨nu¨ ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨ Kaçakçılık Suçlarıyla Mu¨cadele Şube Mu¨du¨rlu¨ğu¨ ekipleri, tu¨tu¨n mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, hediyelik eşya satan du¨kkan göru¨nu¨mu¨ verilen kaçak sigara imalatı yapılan bir atölyeye operasyon düzenledi.

Operasyonda, 902 bin 600 boş makaron, 580 bin içi tu¨tu¨n ile doldurularak sigara haline getirilmiş makaron, 256 paket 256 kilogramlık kaçak sigara tu¨tu¨nu¨ ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Mehmet T. (47) ve Esengu¨l G. (45) isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaçak sigara imalathanesine operasyon

Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:21 Kaynak: AA
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